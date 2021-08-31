مصرع طفل بحادث دعس في جنين

رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام، مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، جراء حادث دعس وقع داخل بلدة اليامون، غرب جنين.وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن مركبة دعست الطفل أثناء عبوره الطريق، نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة جنين، حيث أعلن الأطباء عن وفاته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته، كما تم التحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولا.