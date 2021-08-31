مجدلاني: 100 ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية لمدة أربعة أشهر

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية: "إن 100 ألف مواطن سيستفيدون من المنحة القطرية وفق قائمة محددة تم إجراء مسح اجتماعي عليها".وأضاف مجدلاني، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء: "إن هذه المنحة سيستفيد منها المواطنون مباشرة ولمدة أربعة أشهر، بعد تنسيق مع دولة قطر والأمم المتحدة حتى نهاية العام".وتابع: في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وعدم إمكانية الاستمرار في تقديم المنحة القطرية بالصيغة الماضية، جرى مباحثات مع الحكومة القطرية ومكتب الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي بشأن كيفية استمرار تقديم هذه المنحة للأسر المتعففة والتي تنطبق عليها المعايير.وأوضح مجدلاني أنه سيتم صرف هذه المنحة بشكل مباشر عبر برنامج الغذاء العالمي للمستفيدين من عدة برامج، أبرزها النقدية والغذائية إضافة لبرامج مساعدات أخرى.