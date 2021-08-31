إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات (كورونا) بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متغير "دلتا" سريع الانتشار من (كورونا).وحسب البيانات الرسمية سجلت إسرائيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات سجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه يمكن السيطرة على ارتفاع حالات الإصابة من خلال التطعيم والالتزام بإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.وحثت حكومته جميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وما فوق للحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".وتلقى حوالي 60٪ من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من اللقاح.