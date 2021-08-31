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التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق طائرات مسيرة باليمن استخدمت لاستهداف مطار أبها
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة، استخدمتها جماعة "أنصار الله" اليمنية في استهداف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي في بيان نقله التلفزيون السعودي إنه "تم تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء ومنصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأضاف البيان أن عملية استهداف منصة إطلاق الطائرات نٌفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية وشيكة بطائرة مسيرة مفخخة.

وأعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تصديها لمحاولات للهجوم على مطار أبها الدولي.

وقالت قناة (العربية) عبر "تويتر"، إن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة مفخخة كانت ستهاجم مطار أبها الدولي.

وأشارت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إلى أن هناك 8 إصابات بعد محاولة الهجوم على المطار، وتناثر الشظايا.

وتابعت قوات التحالف أن هناك طائرة مدنية تضررت نتجية الهجوم على المطار.

واعتبر التحالف أن الاعتداء للمرة الثانية على مطار أبها من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية يعتبر "جريمة حرب".

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