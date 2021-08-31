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لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية

لقاء مصري قطري لتعزيز العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
عقد، اليوم الثلاثاء في القاهرة اجتماع لجنة المتابعة المصرية القطرية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وترأس الجانب المصري السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والجانب القطري السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وجرى خلال الاجتماع استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

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