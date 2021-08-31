شؤون فلسطينية

المالية تعلن أسعار المحروقات لشهر سبتمبر

المالية تعلن أسعار المحروقات لشهر سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وسيباع لتر البنزين 95 بـ6.14 شيكل، منخفضا عن الشهر آب الحالي (6.19)، بينما بقي سعر لتر السولار كما في الشهر الحالي ويباع بـ5.39 شيكل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ويباع لتر البنزين 98 بـ 7.02 شيكل دون أي تغيير عن الشهر الحالي، ولتر الكاز بـ5.39 شيكل.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز وزن (12 كيلو غرام) بـ63 شيكلا، ولتر الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ2.73 شيكل، وكيلو غرام الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ 4.79 شيكل.

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