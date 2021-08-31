بشكل مفاجئ.. (كابنيت) الإسرائيلي ينعقد مساء اليوم بشكل عاجل

رام الله - دنيا الوطنكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، النقاب عن دعوة أعضاء المجلس الوزاري المصغر (كابنيت) للانعقاد بشكل عاجل.وبحسب الإذاعة، ينعقد المجلس الوزاري (كابنيت) مساء اليوم دون إبلاغ مسبق بذلك، وذلك على خلفية التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة.وأوضحت الإذاعة أن الاجتماع جاء بعد زيارة رئيس الوزراء بنيت إلى واشنطن، كذلك بعد يومين من اجتماع وزير الجيش بيني غانتس مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.من جهتها، قالت قناة (كان): "إن انعقاد مجلس الوزراء السياسي والأمني (كابينت)، جاء بعد تأجيل الموعد المقرر يوم الأحد الماضي، بسبب إطالة زيارة رئيس الوزراء بينت لواشنطن".