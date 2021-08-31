شؤون فلسطينية

لأول مرة منذ العدوان الاخير.. ادخال كميات من حديد البناء للتجار المحليين

لأول مرة منذ العدوان الاخير.. ادخال كميات من حديد البناء للتجار المحليين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر كرم أبو سالم التجاري، عن إدخال كميات من حديد البناء للتجار المحليين لأول مرة منذ انتهاء العدوان على غزة.

وأوضح بسام غبن، مدير معبر كرم أبو سالم، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال شاحنات محملة بحديد البناء للتجار لأول مرة منذ أكثر من 100 يوم، وذلك حسب نظام السسيتم القديم، وعن طريق الهوية الشخصية للمواطن المستفيد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

وتعتمد الآلية المقترحة من الأُمم المتحدة لتوزيع مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة ((GRM) السيستم، المعروفة بآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، على اعتماد نقاط توزيع معينة، تمتلك الشروط لمراقبة مواد البناء، ويتم توريد هذه المواد إليها، ومن ثم يقوم المواطن باستلام المواد المطلوبة منها، الأمر الذي يعيق إعادة عملية إعمار غزة بشكل أساسي، حسب مسؤولين ومختصين بالشأن.

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