نقيب الصحفيين بغزة يحذر من "المزايدين" على الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية





واكمل الأسطل: "ان الرئيس محمود عباس شارك في عشرات اللقاءات من اجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في اطار عملية سياسية تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، القائمة على قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".





في السياق، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة: "ان هذا اللقاء ليس الأول ولن يكون الأخير والرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ستشارك في أي لقاءات تعود بالفائدة السياسية على شعبنا الفلسطيني في معركة الاستقلال وتحقيق المطالب السياسية والاقتصادية التي تجسد صمود شعبنا على ارضه".



وأضاف: "ان الرئيس الشهيد ياسر عرفات شارك في عشرات اللقاءات من اجل تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا وتعرض الى ما كان يتعرض له الرئيس محمود عباس إلا انهما قادا شعبنا في انتفاضة عارمة في وجه الاحتلال عندما حاولت حكومة شارون المتطرفة النيل من حقوق شعبنا واستقلاله"، متابعاً: "ندعو الى التوقف عن مثل هذه المزايدات التي تدخل شعبنا في مزيد من المعاناة ولا تقدم الحلول الممكنة للصمود في وجه الاحتلال ، ولا توقف عمليات هجرة شبابنا وكفاءات شعبنا من الوطن".



رام الله - دنيا الوطنقال تحسين الاسطل، نقيب الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة: "نحذر من بعض المزايدين على القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس بعد اللقاء الذي عقده الرئيس مع مسؤولين كبار في دولة الاحتلال"، مضيفا: "ان الرئيس وضع مسبقا محددات واضحة لأي لقاءات مع دولة الاحتلال، تؤكد التزامها بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وتقدم حلولاً لكثير من القضايا العالقة، وان اللقاء لم يكن مطلقا من اجل اللقاء".وتابع الاسطل في حديث لــ (الإذاعة المصرية): "ان اللقاء الأخير بين القيادة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين كان بهدف البحث في كثير من القضايا الحياتية والاقتصادية والسياسية العالقة، والتي كان يعرقلها الاحتلال كنوع من العقاب على شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس".واستطرد بقوله: "ان شعبنا الفلسطيني يثق بالرئيس محمود عباس الذي واجه كل الضغوطات التي فرضت عليه من اجل تمرير مؤامرة العصر من الرئيس الأمريكي السابق "ترامب" والذي فرض حصاراً اقتصادياً وسياسياً على السلطة الفلسطينية هدد وجودها، وبقى الرئيس عباس وحيدا في مواجهة هذه المؤامرة حتى استطاع اسقاطها".