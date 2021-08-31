وزير إسرائيلي يهدد باغتيال من أطلق النار على الجندي شرق غزة

رام الله - دنيا الوطنقال يوعاز هندل، وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الاسرائيلي: "إذا اعتقدت حماس أننا سنحتوي الأحداث، ولن نرد على قتل القناص شموئيلي، فهي ترتكب خطأ مريراً".تصريحات هندل جاءت خلال تدشين خطوط الفايبر في مستوطنات غلاف غزة، مساء اليوم الثلاثاء، مضيفا: "من أطلق النار على بارئيل هو في حكم الميت، وسيتم تصفيته، سنرد وسنعرف كيف نجبي الثمن"، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.وتابع الوزير الاسرائيلي بقوله: "سنعرف كيف نستمر في التشبث بالأرض حتى يفهم الطرف الآخر أن سيادة "إسرائيل" لا تنتهك، أقول هذا لأننا نخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع حماس، فلقد تآكل الردع لسنوات عديدة ويجب علينا إعادته بأي ثمن".