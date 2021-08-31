غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) التعاون المشترك





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم ممثلة منظمة (يونيسيف) في فلسطين السيدة لوتشيا إلمي لبحث تطورات العمل في مشاريع المياه في الضفة وغزة والتعاون المستقبلي بين الطرفين لتنفيذ المزيد من البرامج المستقبلية بما ينسجم واحتياجات قطاع المياه .وبحث اللقاء مجالات دعم (يونيسيف) لقطاع المياه الجاري العمل على تنفيذها في الضفة الغربية وغزة بما يشمل التقدم في التجهيزات لتنفيذ مشروع تأهيل شبكة مياه يطا والذي من المتوقع بدء العمل به في نهاية العام الجاري، والعمل الجاري على توسعة محطة تحلية المياه المرحلة الثانية والثالثة والمتوقع الانتهاء منهافي منتصف العام القادم إلى جانب توفير الدعم العاجل في ظل جائحة (كورونا).كما تطرق المهندس غنيم الى مجموعة من البرامج ذات الأولوية التي تعكف سلطة المياه على تنفيذها بما سهم في معالجة الوضع المائي على صعيد نقص المياه في الضفة وتوفير مياه صالحة للشرب في غزة. مؤكدا على أهمية الدراسة التي تقوم منظمة (يونيسيف) بإعدادها فيما يخص التغيير المناخي .وأشاد غنيم في ختام اللقاء بتعاون منظمة (يونيسف) واستجابتهم السريعة في التعاون المثمر في مختلف المجالات ولا سيما الإنسانية.