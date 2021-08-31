طالع الرابط: إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، إنها ستعلن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن خدمة الاستعلام عن قيمة الاضرار الاقتصادية الناتجة عن العدوان الأخير على غزة.وبينت الوزارة في تصريح صحفي أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن خدمة الاستعلام عن الاضرار.وأوضح البيان ان بإمكان المواطنين الدخول للاستعلام من خلال الرابط https://bit.ly/3DvVUrs، لمعرفة قيمة الاضرار التي لحقت بمنشاتهم.وتمكن هذه الخدمة المواطنين من استعراض تفاصيل التقييم المالي، وتتيح لهم الموافقة او الاعتراض على التقييم، وسيتم إتاحة إصدار إفادة إلكترونية للملفات المعتمدة.وتأتي هذه الخدمة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تطوير منظومة مركزية لحصر اضرار العدوان، تتولى تطويرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لسعيها نحو تسهيل الإجراءات الحكومية وتقديم خدماتها بشكل الكتروني لاسيما في ظل الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).