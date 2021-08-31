رئيس اتحاد نقابات العمال: نطالب بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة

وصادق مجلس الوزراء برئاسة د.محمد اشتية، قبل عدة أيام على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 شيكلاً بعدما كان يقدر بمبلغ 1450 شيكلاً خلال السنوات الماضية، فيما يسري هذا القرار على الضفة الغربية.





أما في قطاع غزة، فلا يوجد قرار بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور.

رام الله - دنيا الوطنطالب سامي العمصي، رئيس اتحاد نقابات العمال في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بفرض حد أدنى للأجور في غزة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية داخل القطاع للتخفيف من معاناة العمال.وقال في تصريح لإذاعة (الأقصى): "بداية العام 2022 سيتم فرض حد أدنى للأجور في الضفة بقيمة 1880 شيكل، وغزة لها ظرف خاص ولا نقارن الوضع الاقتصادي في غزة بالضفة المحتلة".ودعا العمصي لتنفيذ خطوات تريح العامل داخل قطاع غزة، والتي منها رفع الحد الأدنى للأجور وتوفير عوامل السلامة في أماكن العمل.