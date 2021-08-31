(طالبان) تحتفل بآخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان









رام الله - دنيا الوطناحتفلت حركة (طالبان) بخروج القوات الأمريكية من أفغانستان بإطلاق النار والألعاب النارية، في محيط مطار (كابل) الدولي، منتصف ليلة الإثنين، وذلك بعد انتهاء أطول حرب أمريكية ،والتي استمرت نحو (20) عامًا.وكان آخر جندي أمريكي غادر أفغانستان هو اللواء (كريس دوناهو)، الذي تم تصويره وهو يركب طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (C-17)، باللون الأخضر الشبحي لكاميرا الرؤية الليلية، وفق صحيفة (التايمز) البريطانية.فيما غرد البنتاغون على الصورة، ووصفه بأنه "آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. ينهي المهمة الأمريكية".