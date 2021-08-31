الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة





كما تقدر (أونروا) التزام النمسا بتقديم تبرعات منتظمة لـ (أونروا)، بما في ذلك الموازنة البرامجية للوكالة، ومن خلال الاتفاقية متعددة السنوات الموقعة في عام 2020 لدعم برنامج (أونروا) الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



ويذكر أن حكومة النمسا وقعت في عام 2020 اتفاقا متعدد السنوات مدته ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليون يورو لصالح برنامج الوكالة الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف دعم حماية صحة لاجئي فلسطين، والحد من عبء المرض، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.





وفي عام 2021 أيضا، تبرعت النمسا بمبلغ 400,000 يورو للموازنة البرامجية لـ (أونروا)، بالإضافة إلى 1,9 مليون يورو لبرنامج الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومليوني يورو لمناشدة الأزمة الإقليمية السورية.







رام الله - دنيا الوطنوقعت حكومة النمسا اتفاقية بقيمة 2 مليون يورو لصالح مناشدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الطارئة للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021.من خلال هذا التمويل السخي، ستساهم النمسا في الجولة الثالثة من المعونات النقدية للوكالة للاجئي فلسطين في سوريا، بمن في ذلك 8,212 لاجئا ينتمون إلى الفئات الأشد عرضة للمخاطر (مثل الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي يرأسها شخص ذو إعاقة، والعائلات التي يرأسها كبار السن أو قصر غير المصحوبين بذويهم) علاوة على 13,780 شخصا ينتمون إلى الفئات الأخرى المعرضة للمخاطر.بعد عشر سنوات من النزاع، يواجه لاجئو فلسطين في سوريا تحديات إنسانية شديدة، تتفاقم بسبب التدهور السريع للاقتصاد والتضخم، إلى جانب جائحة كوفيد-19. إن أكثر من 91% من لاجئي فلسطين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وقد أثر فقدان القوة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السوق بشدة على القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء.وقالت أستريد وين الممثلة النمساوية في رام الله بأن "النمسا تقف على مقربة من (أونروا)، الشريك طويل الأمد لنا، لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى لاجئي فلسطين المحتاجين في سوريا. نحن ندرك تماما دور الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئي فلسطين في سوريا الذين لم يمروا بعقد من الصراع فحسب، بل واجهوا أيضا أزمة اقتصادية حادة وآثار جائحة (كوفيد-19). كما أننا نكرر دعمنا الراسخ لبرنامج الصحة التابع لـ (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي دعمته النمسا من خلال أول اتفاقية متعددة السنوات تم توقيعها في عام 2020".بدوره، عبر كريم عامر مدير الشراكات في (أونروا) عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أعرب عن امتناني للنمسا لتبرعها السخي لبرنامجنا للطوارئ في سوريا. إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تدرك فيها النمسا الاحتياجات المتزايدة للاجئي فلسطين في سوريا وتدعم (أونروا) في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.