شؤون فلسطينية

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة
رام الله - دنيا الوطن
وقعت حكومة النمسا اتفاقية بقيمة 2 مليون يورو لصالح مناشدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الطارئة للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021.

من خلال هذا التمويل السخي، ستساهم النمسا في الجولة الثالثة من المعونات النقدية للوكالة للاجئي فلسطين في سوريا، بمن في ذلك 8,212 لاجئا ينتمون إلى الفئات الأشد عرضة للمخاطر (مثل الأسر التي تعيلها نساء، والأسر التي يرأسها شخص ذو إعاقة، والعائلات التي يرأسها كبار السن أو قصر غير المصحوبين بذويهم) علاوة على 13,780 شخصا ينتمون إلى الفئات الأخرى المعرضة للمخاطر.

بعد عشر سنوات من النزاع، يواجه لاجئو فلسطين في سوريا تحديات إنسانية شديدة، تتفاقم بسبب التدهور السريع للاقتصاد والتضخم، إلى جانب جائحة كوفيد-19. إن أكثر من 91% من لاجئي فلسطين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، وقد أثر فقدان القوة الشرائية بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السوق بشدة على القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

وقالت أستريد وين الممثلة النمساوية في رام الله بأن "النمسا تقف على مقربة من (أونروا)، الشريك طويل الأمد لنا، لدعم إيصال المساعدات الإنسانية إلى لاجئي فلسطين المحتاجين في سوريا. نحن ندرك تماما دور الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية للاجئي فلسطين في سوريا الذين لم يمروا بعقد من الصراع فحسب، بل واجهوا أيضا أزمة اقتصادية حادة وآثار جائحة (كوفيد-19). كما أننا نكرر دعمنا الراسخ لبرنامج الصحة التابع لـ (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي دعمته النمسا من خلال أول اتفاقية متعددة السنوات تم توقيعها في عام 2020".

بدوره، عبر كريم عامر مدير الشراكات في (أونروا) عن شكره لهذا التبرع بالقول: "بالنيابة عن الوكالة، أود أن أعرب عن امتناني للنمسا لتبرعها السخي لبرنامجنا للطوارئ في سوريا. إن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تدرك فيها النمسا الاحتياجات المتزايدة للاجئي فلسطين في سوريا وتدعم (أونروا) في تقديم الخدمات الإنسانية الحيوية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. 

كما تقدر (أونروا) التزام النمسا بتقديم تبرعات منتظمة لـ (أونروا)، بما في ذلك الموازنة البرامجية للوكالة، ومن خلال الاتفاقية متعددة السنوات الموقعة في عام 2020 لدعم برنامج (أونروا) الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ويذكر أن حكومة النمسا وقعت في عام 2020 اتفاقا متعدد السنوات مدته ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها 5,7 مليون يورو لصالح برنامج الوكالة الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف دعم حماية صحة لاجئي فلسطين، والحد من عبء المرض، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية. 

وفي عام 2021 أيضا، تبرعت النمسا بمبلغ 400,000 يورو للموازنة البرامجية لـ (أونروا)، بالإضافة إلى 1,9 مليون يورو لبرنامج الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومليوني يورو لمناشدة الأزمة الإقليمية السورية.

أخبار ذات صلة

طالع الرابط: إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير

طالع الرابط: إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير

رئيس اتحاد نقابات العمال: نطالب بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة

رئيس اتحاد نقابات العمال: نطالب بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة

غزة: اعتماد مسمى &#34;صنَاع الجمال&#34; على العاملين بمجال النظافة والصرف الصحي بالبلديات

غزة: اعتماد مسمى "صنَاع الجمال" على العاملين بمجال النظافة والصرف الصحي بالبلديات

&#34;التعليم العالي&#34;: توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي": توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا) لمدة 30 يوماً

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا) لمدة 30 يوماً

تشمل مختلف قطاعات النقل.. &#34;المواصلات&#34; بغزة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا)

تشمل مختلف قطاعات النقل.. "المواصلات" بغزة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

&#34;التعليم العالي&#34;: توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي": توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية خلال مناورة شمال الأراضي المحتلة

انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية خلال مناورة شمال الأراضي المحتلة

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

&#34;الوطني&#34; في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

"الوطني" في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

الأسير &#34;إياد عمر&#34; يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

الأسير "إياد عمر" يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

منوعات

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ&#34;يا حمارة&#34;

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

عربي

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية