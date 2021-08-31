غزة: اعتماد مسمى "صنَاع الجمال" على العاملين بمجال النظافة والصرف الصحي بالبلديات



وأشار مطير إلى أن القرار يأتي في سياق التقدير لهؤلاء العاملين ودورهم الفاعل في خدمة المجتمع، وطبيعة الخدمات التي يقدمونها للمواطن الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الحكم المحلي، بغزة، اليوم الثلاثاء، تعميماً لرؤساء البلديات والمجالس المشتركة بضرورة اعتماد مسمى "صنَاع الجمال" على العاملين في مجال النظافة والصرف الصحي في البلديات.وينص القرار الصادر عن وكيل الوزارة، م. سمير مطير على اعتماد المسمى لجميع العاملين في مجالات "النظافة، والصرف الصحي والمياه" على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخه.