ظهر بـ 7 دول أخرى..باحثون يراقبون بحذر متحورًا جديدًا من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد باحثون في علم الوراثة -يراقبون متحورات فيروس كورونا الجديدة- إنهم اكتشفوا سلالة جديدة مقلقة تحمل العديد من السمات المميزة مثل السلالات الأخرى، بما في ذلك "ألفا" و"بيتا" و"غاما".ووفق شبكة (سي إن إن) فقد أفاد الباحثون بأن المتحور الذي يراقبونه، المسمى C.1.2، ظهر في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وكذلك في سبع دول أخرى في أفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادئ.ومن غير المؤكد ما إذا كانت كوكبة الطفرات الخاصة بالمتحور ستجعله أكثر خطورة، ولكنه يحمل تغييرات أعطت المتحورات الأخرى زيادة في قابلية الانتقال والقدرة على التهرب من استجابة الجهاز المناعي إلى حد ما.يذكر أن وجود المزيد من الطفرات لا يعني بالضرورة المزيد من الخطر، إذ أن بعض الطفرات يمكنها أن تضعف الفيروس، وتؤثر مجموعة التغييرات على ما إذا كان الفيروس يصبح أكثر كفاءة. ويمكن لطفرة إضافية أن تلغي تأثيرات طفرة أخرى.ولكن الفريق، الذي يضم عالمة الفيروسات بيني مور من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا، يقول إنه يراقب المتحور.