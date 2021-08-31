شؤون فلسطينية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن محمد سليمان أبو ريالة، من غزة (مخيم الشاطئ)، مناشدة إلى الحكومة الفلسطينية والجهات المعنية، بتسهيل عملية خروجه إلى مستشفى المقاصد بالقدس، لإجراء عملية جراحية (استبدال مفصل ركبة).

وقال المواطن أبو ريالة: "أعاني من أمراض عديدة منها (تلف ستة غضاريف_ التهاب المفصل الركبة)، وأحتاج إلى عملية (غيار مفصل الركبة)، وقد تم التنسيق لي للخروج إلى مصر مع تغطية مالية للعملية، لكن لا أقدر أن أسافر إلى مصر ولا أملك المال، ولا أستطيع العمل بسبب أعذار صحية، وقمت سابقاً بعمل ثلاثة عمليات باطنة في مستشفى المقاصد بالقدس، ولدي أوراق جاءتني من مستشفى المقاصد أنهم جاهزين لإجراء العملية".

وأضاف: " قمت بتقديم الأوراق للحكومة والجهات المعنية والمؤسسات في قطاع غزة، لكنها غير مهتمة بقضيتي، ويتم تهميشي في كل مرة، وحاولت مراراً وتكراراً لكن لم يأتي بأي فائدة".

للتواصل رقم جوال 0597206694






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