شؤون فلسطينية

"الرعاية الأولية" بغزة: انتهاء كافة الاستعدادات لتطعيم طلبة الثانوية العامة بدءاً من الغد

"الرعاية الأولية" بغزة: انتهاء كافة الاستعدادات لتطعيم طلبة الثانوية العامة بدءاً من الغد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب مدير عام الرعاية الأولية، بغزة، د. مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، انتهاء كافة الاستعدادات للبدء بحملة التطعيم ضد فيروس (كورونا) والتي تستهدف طلبة وكوادر مدارس الثانوية العامة وذلك بدءا من صباح يوم غدٍ الأربعاء.

وقال في تصريح أبزرته وزارة الصحة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن اجتماعات ميدانية تجرى في هذه اللحظات على مستوى المحافظات بين أقسام الطب الوقائي ودائرة الصحة المدرسية بمديريات التربية والتعليم لوضع جدولة في مدارس الثانوية العامة 

وشدد على أن الوزارة أنهت تجهيز كافة الكوادر والفرق الطبية اللازمة مجهزة باللوجستيات اللازمة واللقاحات وتوزيعها على المديريات السبعة، حيث سيبدأ العمل تمام السابعة والنصف صباحا.

وقال ضهير: إن وزارة الصحة تقدر الدور المسئول والعالي الذي عبر عنه المواطنين من خلال الاقبال الكبير على مراكز التطعيم النتشرة في محافظات قطاع غزة، حيث بلغ اجمالي من تلقوا اللقاحات 246954 مواطن، مجدداً الدعوة إلى من لم يتوجهوا بعد سرعة التوجه الى مراكز التطعيم لتلقي اللقاح.

وتابع: وزارة الصحة بذلت جهود مضنية لتسهيل الحصول على اللقاح من خلال زيادة عدد المراكز الصحية والعمل على فترتين صباحا ومساء , واضافة نقاط ميدانية في المؤسسات والمساجد والأندية

وأكد ضهير بأن اللقاح متوفر وبكميات كافية وهي مأمونة وسليمة وتعمل على توفير أعلى درجة من المناعة المطلوبة وصولا الى مستوى جيد من المناعة المجتمعية المطلوبة تجنبا لإجراءات الاغلاق أو الدخول في موجات جديدة.

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