شؤون فلسطينية

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم
توافد عدد من مطالبي لم الشمل على هيئة الشؤون المدنية
رام الله - دنيا الوطن
توافد العديد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، لمقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة رام الله، لتحديث بياناتهم، وذلك بعد موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس، على منح خمسة آلاف فلسطيني، جمع شمل، بحسب مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للشؤون المدنية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك).

جاء ذلك بعد إعلان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في تغريدةٍ نشرها، أمس الإثنين، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: "تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية، دفعة أولى على طريق انهاء هذا الملف بالكامل في اطار جدول متفق عليه".


ودعا الشيخ، المواطنين إلى سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، لافتاً إلى أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، ستكون مفتوحة لاستقبال الطلبات.

الجدير ذكره، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأحد الماضي، مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في رام الله، لبحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها.

 


أخبار ذات صلة

طالع الرابط: إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير

طالع الرابط: إتاحة إمكانية الاستعلام عن الأضرار الاقتصادية خلال العدوان الأخير

رئيس اتحاد نقابات العمال: نطالب بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة

رئيس اتحاد نقابات العمال: نطالب بفرض حد أدنى للأجور في قطاع غزة

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

غزة: اعتماد مسمى &#34;صنَاع الجمال&#34; على العاملين بمجال النظافة والصرف الصحي بالبلديات

غزة: اعتماد مسمى "صنَاع الجمال" على العاملين بمجال النظافة والصرف الصحي بالبلديات

&#34;التعليم العالي&#34;: توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي": توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

&#34;إقراض الطلبة&#34; يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

"إقراض الطلبة" يعلن بدء استقبال طلبات القروض للفصل الدراسي الأول

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا) لمدة 30 يوماً

الرئيس عباس يعلن حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا) لمدة 30 يوماً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

الحكومة النمساوية توقع اتفاقيات بقيمة مليوني يورو لدعم مناشدة (أونروا) الطارئة

&#34;التعليم العالي&#34;: توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

"التعليم العالي": توصية بإقرار هيكلية موحدة لوحدات شؤون الخريجين في المؤسسات التعليمية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

غزة: مواطن يناشد بتسهيل عملية خروجه لمستشفى المقاصد بالقدس لإجراء عملية جراحية

انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية خلال مناورة شمال الأراضي المحتلة

انقلاب شاحنة عسكرية إسرائيلية خلال مناورة شمال الأراضي المحتلة

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

&#34;الوطني&#34; في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

"الوطني" في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

الأسير &#34;إياد عمر&#34; يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

الأسير "إياد عمر" يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

منوعات

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ&#34;يا حمارة&#34;

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

عربي

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية