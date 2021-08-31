شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم





جاء ذلك بعد إعلان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في تغريدةٍ نشرها، أمس الإثنين، على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها: "تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية، دفعة أولى على طريق انهاء هذا الملف بالكامل في اطار جدول متفق عليه".









الجدير ذكره، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى الأحد الماضي، مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في رام الله، لبحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها.









رام الله - دنيا الوطنتوافد العديد من المواطنين، صباح اليوم الثلاثاء، لمقر الهيئة العامة للشؤون المدنية في مدينة رام الله، لتحديث بياناتهم، وذلك بعد موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية أمس، على منح خمسة آلاف فلسطيني، جمع شمل، بحسب مقطع فيديو نشرته الهيئة العامة للشؤون المدنية، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك).ودعا الشيخ، المواطنين إلى سرعة انجاز ما هو مطلوب منهم من تقديم طلبات أو تحديث بيانات، لافتاً إلى أن مديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، ستكون مفتوحة لاستقبال الطلبات.