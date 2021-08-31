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البرلمان العربي: أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

رام الله - دنيا الوطن
أدان البرلمان العربي ، بأشد العبارات ، هجمات الحوثيين الإرهابية المتواصلة تجاه المملكة العربية السعودية والتي كان اخرها اطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران اليوم ، مؤكدا أن استمرار هذه "الهجمات الإرهابية يعكس تحدي جماعة الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وطالب البرلمان العربي ،  المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ، مشددا على تضامنه الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

وشدد البرلمان العربي على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ،مشيدا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع "المحاولات العبثية لميليشيات الحوثي الإرهابية".

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