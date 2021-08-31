حماس: احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن "استمرار احتجاز سلطات الاحتلال لمئات الجثامين من الشهداء فيما يسمى مقابر الأرقام جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية".وأكد القانوع، على "أن هذا السلوك الإرهابي والهمجي لدولة الكيان الصهيوني يتطلب تدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم".ودعا للتفاعل مع حملة الإفراج عن جثامين الشهداء ودعمها ومضاعفة الجهود على مختلف المستويات الرسمية والوطنية لفضح جريمة الاحتلال والعمل الجاد للإفراج عن جثامين الشهداء.