مستوطنون يهدمون جداراً استنادياً في وادي الربابة بسلوان

رام الله - دنيا الوطنهدمت مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جدارا استناديا في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفاد عضو لجنة حمائل سلوان أحمد سمرين أن مجموعات المستوطنين هدمت جدارا بطول 10 أمتار في محيط أرض زراعية تعود لعائلة سمرين في الواجهة الجنوبية بمنطقة واد الربابة بسلوان.وأوضح سمرين أن الاحتلال ومستوطنيه اعتدوا على هذه الأرض قبل عام، وتم الحصول على قرار تجميد بالعمل فيها، ولكن اليوم تم هدم الجدار بحجة التنظيف.وأضاف سمرين أن "واد الربابة حضاري وإرث تاريخي والماضي والمستقبل، وأن هذه الأحجار هي تعني لنا كل شيء، وأن هذه الأحجار والأشجار التي عمرها 800 - 1000 عام وليس هناك مثلها في القدس تقول أنها عربية مسلمة".وقال أحد أهالي سلوان، المقدسي عدنان كركي: "تفاجئنا الصبح بهدم السور اللي عمره 40 سنة وهم هدفهم تغيير ملامح المنطقة، من أسوار قديمة إلى حدائق توراتية ومصاف لمركباتهم".