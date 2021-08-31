شؤون فلسطينية

فتح: يجب التمييز بين من يعمل بصمت لحل مشاكل شعبنا وبين من يبيع الوهم

فتح: يجب التمييز بين من يعمل بصمت لحل مشاكل شعبنا وبين من يبيع الوهم
رام الله - دنيا الوطن
 قال إياد نصر المتحدث باسم حركة فتح: إن حركته "تستهجن الهجوم على القيادة الفلسطينية من قبل بعض الاطراف السياسية الفلسطينية، وتستغرب توقيت هذا الهجوم في الوقت الذي تغرق به هذه الاطراف بالفشل والمراهقة السياسية".

وأضاف نصر في تصريح وصل "دنيا الوطن": "يجب أن يتم التمييز بين من يعمل بصمت من أجل حل المشاكل التي تؤرق بال المواطن الفلسطيني، وبين من يبيعه الوهم والفشل واستجلاب الويلات رغبة منه بالمتاجرة بهمومه ومشاكله، دون حلها."

وأوضح نصر "كان من الأجدى بهذه الاطراف أن تساند القيادة لحل هذه المشاكل، وخصوصا المشاكل المالية التي اصطنعها الاحتلال، ومشاكل جمع الشمل وتطوير شبكات الاتصال الخلوية، ومشكلة المنحة القطرية العالقة".

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