فلسطين تسجِّل ارتفاعًا حادًا في إصابات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، ظهر اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 123، طولكرم 252، سلفيت 93، نابلس 293، طوباس 36، جنين 102، رام الله والبيرة 142، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 11، الخليل 33، بيت لحم 9، قطاع غزة 1364".وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 31، طولكرم 51، سلفيت 20، نابلس 165، طوباس 27، جنين 38، رام الله والبيرة 64، أريحا والأغوار 2، ضواحي القدس 5، الخليل 10، بيت لحم 8، قطاع غزة 321".وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالة في سلفيت، وأخرى في رام الله والبيرة.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 135 مرضى، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 935,756 بينهم 456,543 تلقوا الجرعتين من اللقاح.