شؤون فلسطينية

فلسطين تسجِّل ارتفاعًا حادًا في إصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجِّل ارتفاعًا حادًا في إصابات فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، ظهر اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 123، طولكرم 252، سلفيت 93، نابلس 293، طوباس 36، جنين 102، رام الله والبيرة 142، أريحا والأغوار 8، ضواحي القدس 11، الخليل 33، بيت لحم 9، قطاع غزة 1364".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 31، طولكرم 51، سلفيت 20، نابلس 165، طوباس 27، جنين 38، رام الله والبيرة 64، أريحا والأغوار 2، ضواحي القدس 5، الخليل 10، بيت لحم 8، قطاع غزة 321".

وسجلت 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينها 3 حالات في قطاع غزة وحالة في سلفيت، وأخرى في رام الله والبيرة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 135 مرضى، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 935,756 بينهم 456,543 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

أخبار ذات صلة

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

حماس: احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية

حماس: احتجاز جثامين الشهداء جريمة ضد الإنسانية وتتنافى مع القوانين الدولية

&#34;الوطني&#34; في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

"الوطني" في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

فتح: يجب التمييز بين من يعمل بصمت لحل مشاكل شعبنا وبين من يبيع الوهم

فتح: يجب التمييز بين من يعمل بصمت لحل مشاكل شعبنا وبين من يبيع الوهم

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

الأسير &#34;إياد عمر&#34; يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

الأسير "إياد عمر" يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

الاقتصاد بغزة تطالب بفتح المعابر بشكل اعتيادي دون شروط

الاقتصاد بغزة تطالب بفتح المعابر بشكل اعتيادي دون شروط

تعرف على موعد صرف المساعدات النقدية لـ 4000 أسرة متضررة من العدوان الأخير

تعرف على موعد صرف المساعدات النقدية لـ 4000 أسرة متضررة من العدوان الأخير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

شاهد: توافد المواطنين على مقر الشؤون المدنية لتحديث بياناتهم

&#34;الوطني&#34; في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

"الوطني" في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

الرئيس عباس يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني

قطاع غزة يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

مجدلاني يهنئ الحزب الشيوعي المصري بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

مجدلاني يهنئ الحزب الشيوعي المصري بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

منوعات

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ&#34;يا حمارة&#34;

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

عربي

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية