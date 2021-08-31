المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون



وحضر اللقاء، إلى جانب السفير، كاتب الشؤون الخارجية في مكتب تمثيل المملكة المغربية لدى دولة فلسطين، شعبان بلا، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، م. عدنان سمارة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمنتدى أ.د. عماد الخطيب، وأعضائها، د. ميسون إبراهيم، د. ضرار عليان، د. صفاء ناصر، د. علا عوض، د. عبد الكريم المدهون، والرئيس التنفيذي للمجلس، م. زياد طعمة، والمكتب التنفيذي.



وقدمت مديرة دائرة التحفيز والاستكشاف في المجلس، م. رزان نصر، عرضاً تعريفياً حول المجلس وإنجازاته. فيما قدم. أ.د. الخطيب شرحاً حول المنتدى الوطني السادس والاستعدادات المتواصلة لعقده.



وعبّر السفير عن سعادته باللقاء، واعتزازه بالإبداع والتحدي الفلسطيني، وعن استعداد بلاده للتعاون دوماً مع فلسطين في مجالات البحث العلمي ودعم الإبداع والمبدعين.



وقدّم المجلس دعوة للمملكة المغربية الشقيقة، لترشيح خبراء وعلماء للمشاركة في الجلسات الحوارية للمنتدى.







وقدمت مديرة دائرة التحفيز والاستكشاف في المجلس، م. رزان نصر، عرضاً تعريفياً حول المجلس وإنجازاته. فيما قدم. أ.د. الخطيب شرحاً حول المنتدى الوطني السادس والاستعدادات المتواصلة لعقده.وعبّر السفير عن سعادته باللقاء، واعتزازه بالإبداع والتحدي الفلسطيني، وعن استعداد بلاده للتعاون دوماً مع فلسطين في مجالات البحث العلمي ودعم الإبداع والمبدعين.وقدّم المجلس دعوة للمملكة المغربية الشقيقة، لترشيح خبراء وعلماء للمشاركة في الجلسات الحوارية للمنتدى.

رام الله - دنيا الوطنبحث المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وسفير المغرب لدى دولة فلسطين، د. محمد حمزاوي، سبل التعاون خلال لقاء عقد في مقر المجلس.ولبّى السفير دعوة المجلس للقاء، للتعريف بالمجلس وإنجازاته وأنشطته القادمة ومنها المنتدى الوطني السادس المقرر عقده يومي 7و8 من شهر كانون الأول القادم.