السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

رام الله - دنيا الوطنأفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة، مما أدى لتوقف قصير في حركة الملاحة دون وقوع إصابات.وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه اعتراض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، مشيراً إلى تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار، وفق (فرانس 24).وأكد التحالف أن محاولة المليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعتبر جريمة حرب.ومن جانبها قالت قناة الإخبارية الحكومية: "إنّ شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات، موضحةً أنه في بداية الإصابة كان هناك توقف للرحلات لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة، وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار.