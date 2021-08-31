عربي

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض، اليوم الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة، مما أدى لتوقف قصير في حركة الملاحة دون وقوع إصابات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه اعتراض وأسقط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي، مشيراً إلى تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار، وفق (فرانس 24).

وأكد التحالف أن محاولة المليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعتبر جريمة حرب.

ومن جانبها قالت قناة الإخبارية الحكومية: "إنّ شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات، موضحةً أنه في بداية الإصابة كان هناك توقف للرحلات لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة، وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار.

أخبار ذات صلة

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

السفير البحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدا لتولي مهامه

السفير البحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدا لتولي مهامه

الصحة القطرية: تسجيل 205 إصابات جديدة بـ(كورونا)

الصحة القطرية: تسجيل 205 إصابات جديدة بـ(كورونا)

المغرب يسجل 2676 إصابة و103 وفيات جديدة بـ(كورونا)

المغرب يسجل 2676 إصابة و103 وفيات جديدة بـ(كورونا)

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

وفاة وزير الإعلام في نظام صدام حسين عن عمر ناهز الـ80 عاما

لبنان.. قتلى في انفجار بمعمل في برج البراجنة

لبنان.. قتلى في انفجار بمعمل في برج البراجنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الوطني&#34; في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

"الوطني" في مذكرة للبرلمانات: احتجاز جثامين الشهداء جريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

المجلس الأعلى للإبداع والتميز وسفير المغرب لدى دولة فلسطين يبحثان سبل التعاون

الرئيس عباس يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني

الرئيس عباس يهنئ ملك ماليزيا بالعيد الوطني

قطاع غزة يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

مجدلاني يهنئ الحزب الشيوعي المصري بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

مجدلاني يهنئ الحزب الشيوعي المصري بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج خلال الشهر الماضي

منوعات

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ&#34;يا حمارة&#34;

شاهد: أنغام تصدم جمهورها في أحدث حفلاتها بـ"يا حمارة"

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

هل سيدخل محمد رمضان ضمن قافلة مسلسلات رمضان 2022؟

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

درة تكشف تفاصيل مثيرة عن الراحلة دلال عبد العزيز

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شاهد: شيماء سيف تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

ما حقيقة وفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز؟

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أول تعليق من بدرية طلبة على خلافها مع شقيقها

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

شاهد: أصالة تفاجئ جمهورها بهذا القرار على المسرح

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

ما حقيقة إصابة محمد عساف بـ(كورونا) للمرة الثانية؟

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد الظهور الأول لشريف دسوقي بالعكاز بعد بتر قدمه

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

شاهد: ابنة رجاء الجداوي تحدث الضجة بعد ظهورها بفستان والدتها

عربي

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

السعودية تعترض طائرة مسيّرة باتجاه مطار أبها دون إصابات

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

ماذا جاء في الاتصال الهاتفي بين ولي عهد أبوظبي وأردوغان؟

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

قطر: سلامة مطار (كابل) وأمنه يتطلبان أكثر بكثير من مجرد تأمين محيطه

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية