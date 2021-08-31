الصين: انسحاب أمريكا من أفغانستان يؤكد أن التدخل العسكري حكمه الفشل

رام الله - دنيا الوطنأكد وانغ وينبينغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يثبت أن التدخل العسكري وسياسية فرض القيم على الآخرين محكوم عليهما بالفشل.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يؤكد على أن التدخل العسكري التعسفي في دول أخرى، وسياسة فرض قيمها ونظامها الاجتماعي على الدول الأخرى، محكوم عليهما بالفشل، وفق موقع (سبوتنيك).وبعد إعلان البنتاغون عن استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، وانتهاء المهمة التي استمرت (20) عاماً، أصبح مطار كابول تحت السيطرة الكاملة لحركة طالبان.