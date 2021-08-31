دولي

الرئيس الأمريكي يُعلن انتهاء الحرب في أفغانستان

الرئيس الأمريكي يُعلن انتهاء الحرب في أفغانستان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان، عقب انسحاب آخر جندي أمريكي من مطار كابول.

وبإعلان بايدن تنتهي فترة امتدت على مدار 20 عامًا من الحرب مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 على أمريكا.

وقال بايدن صادر بعد ساعات من إتمام الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان، "خلال 17 يوما تمكنت قواتنا من تنفيذ أكبر عملية إجلاء شهدها التاريخ الأمريكي.. قواتنا نفذت عمليات الإجلاء بشجاعة وحرفية وعزم لا مثيل لها"، مضيفًا: "الآن وجودنا العسكري على مدى 20 عاما في أفغانستان قد انتهى".

وأكد بايدن، على أن العالم سيحمل حركة طالبان مسؤولية تعهدها بتوفير ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان، منوهًا إلى أنه طلب من وزير الخارجية قيادة التنسيق مع الشركاء الدوليين، لضمان ممر آمن لمن يريدون مغادرة أفغانستان.

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