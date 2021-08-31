الأسير "إياد عمر" يخضع لعملية لاستئصال ورم على الدماغ

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ الأسير إياد نظير عمر (39 عامًا) من مخيم جنين، قد خضع لعملية في مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي، خلالها تم استئصال ورم على الدماغ، وجرى إعادته مؤخرًا إلى سجن "مجدو".وأوضح نادي الأسير أنّ الأسير عمر عانى مؤخرًا من تدهور وتفاقم في وضعه الصحيّ، وبعد أن خضع لفحوص طبية تبين وجود ورم (حميد) على الدماغ.الأسير عمر معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 24 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه وحرمه الاحتلال من وداعهما، كما وحُرمت والدته من زيارته قبل وفاتها لمدة عشر سنوات.ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير عمر هو واحد من بين عدة حالات تبين مؤخرًا إصابتها بأورام بدرجات مختلفة كان من بينهم الأسير ناصر أبو حميد.وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى، الذين يواجهون سياسات ممنهجة تسببت بإصابتهم بأمراض مزمنة، وشكّلت سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وبنية السجون بما فيها من تفاصيل تنكيلية، أسبابًا مركزية في إصابة الأسرى بأمراض خطيرة، لاسيما ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر.يُشار إلى أنّ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ نحو (550).