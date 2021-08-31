قطاع غزة يواصل تسجيل إصابات مرتفعة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إلى أنه تم إجراء 5139 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 1364 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.وأضافت أنه تم تسجيل 321 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحةً أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 130475 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 11882 حالة، وإجمالي المتعافين 117453 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات ثلاث حالات وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 263 حالة، من بينها 155 حالات خطيرة وحرجة.وفيما يتعلق بلقاحات (كوفيد-19) ، بينت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح هو 246954 شخصاً.