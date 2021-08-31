مجدلاني يهنئ الحزب الشيوعي المصري بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسه

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني على عمق العلاقات بين الجبهة وكلا من الحزب الشيوعي المصري، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وجاء ذلك خلال برقيات تهنئة منفصلة لكلا الحزبين ، لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي المصري ، وإنعقاد المؤتمر العام السادس للحزب العربي الديمقراطي الناصري "دورة الشهداء سيد عبد الغني، محمد الأشقر، عبد الرحمن الجوهري".وقال د. مجدلاني ببرقيات التهنئة المنفصلة لكلا من الأمين العام للحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي، ولرئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري م. محمد النمر، أتقدم لكم نيابة عن اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بالتهنئة بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي المصري المناضل هذه الذكرى الحافلة بالإنجازات والنجاحات، وإنعقاد المؤتمر العام السادس للحزب العربي الديمقراطي الناصري "دورة الشهداء سيد عبد الغني، محمد الأشقر، عبد الرحمن الجوهري"، وإنتخابكم رئيساً للحزب، وإن المؤتمر العام السادس يعد صفحة مضيئة في تاريخ حزبكم المليء بالإنجازات والنجاحات.مؤكدا على التطلع للمزيد من الإزدهار وإرتقاء العلاقات الثنائية بين الجبهة وكلا الحزبين ، بما يخدم مصالح شعبينا المصري والفلسطيني وشعوب أمتنا العربية المجيدة، ودعمكم الكامل لنضال شعبنا الفلسطيني في سبيل إستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.