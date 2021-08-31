رفضاً لاعتقاله الإداري.. الأسير أبو عكر يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الثلاثاء، أن الأسير شادي أبو عكر (37 عاماً) من مخيم عايدة في بيت لحم، شرع بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أيام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وتحتجزه سلطات الاحتلال حالياً داخل زنازين معتقل "عوفر".وبينت الهيئة في تقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل أبو عكر بتاريخ 9/10/2020 وصدر بحقه أمر اعتقال إداري وتم تجديده مرة أخرى.ولفتت أنه بعد إعلان الأسير أبو عكر إضرابه يرتفع عدد الأسرى الذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية إلى سبعة أسرى، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس من دوار قضاء الخليل والذي يخوض إضرابه لليوم 48 على التوالي.وفي ذات السياق، أشارت الهيئة أن تراجعاً طرأ على الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش والمحتجز أيضاً داخل زنازين "عوفر"، ويواصل إضرابه لليوم 15 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة، حيث يعاني من آلام بمختلف أنحاء جسده، ودوخة مستمرة وعدم القدرة على المشي ومن شدة الأوجاع بات الأسير أبو هواش لا يستطيع النوم.وأضافت أن الأسير يرفض تناول المدعمات والفيتامينات كما أنه يقاطع عيادة المعتقل.جدير ذكره أن الأسير أبو هواش يبلغ من العمر 40 عاماً وهو من بلدة دورا قضاء الخليل، وهو معتقل منذ تاريخ 29/10/2020، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.