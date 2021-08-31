شؤون فلسطينية

بديلاَ عن سقف زمني.. حزب الشعب يحذر من الانزلاق نحو ما يسمى "إجراءات الثقة"

بديلاَ عن سقف زمني.. حزب الشعب يحذر من الانزلاق نحو ما يسمى "إجراءات الثقة"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد حزب الشعب الفلسطيني على "رفض الانزلاق نحو الاستراتيجية الإسرائيلية - الامريكية" فيما يسمى إجراءات "تبادل الثقة والتحسينات المعيشية" بديلاَ عن مواجهة جوهر القضية المتصل في إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وتهويد القدس.

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الرسالة التي وجهها لقاء الرئيس أبو مازن مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، ضارةً جدا على الصعيدين الداخلي والخارجي، بل وتضعف  الموقف الفلسطيني على أبواب التًوجه إلى  للأمم المتحدة".

وأكد الحزب أن قرارات المجلسين الوطني والمركزي واللجنةً التنفيذية في 19/5/2020، بالإضافة إلى مخرجات اجتماع الأمناء العامون في 3/9/2020، هي ما تستوجب التنفيذ والمتابعة وليس أي شيء آخر.

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