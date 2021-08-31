"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج خلال الشهر الماضي





وبلغ الرقم القياسي العام 99.32، مقارنة ﺒ98.50 خلال شهر حزيران (سنة الأساس 2019 = 100).



وفيما يلي أبرز ما تطرق إليه "الإحصاء" في تقريره بهذا الخصوص:



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 104.51 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 103.46 خلال شهر حزيران 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً



وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.81%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.76، مقارنة ﺒ 97.97 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.72%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر البقدونس 3.05 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 1.75 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.38 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.88 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.46 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 6.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل جاف 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.26 شيقل/كغم، بينما انخفض سعر الخيار بيوت بلاستيكية ليبلغ بالمتوسط 1.83 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 8.42 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.77%، حيث بلغ متوسط سعر التين 8.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.29 شيقل/كغم.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 10.55%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 4.45%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.17%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.82%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.76%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.70%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المجوهرات والحلي الثمينة والأصناف المتصلة بمقدار 2.55%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.24%.



شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج. في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 8.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.



وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.49%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.



رام الله - دنيا الوطنذكر الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.