محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسيرة الحامل أنهار الديك

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة الاحتلال الاثنين، طلبا لمحامي الأسيرة أنهار الديك بالإفراج عنها، رغم دخولها الشهر التاسع من حملها.وأكدت عائلة الأسيرة أنهار الديك والتي من المنتظر أن تضع مولودها بعد أيام وهي في سجون الاحتلال، بأنها تعيش الوجع والألم من حجم التقصير بحق ابنتهم.وذكرت العائلة بأن محاولاتها من خلال المحامي والجهات الحقوقية بأن يكون أحد أفراد العائلة إلى جانب الأسيرة أثناء الولادة، باءت بالفشل أمام التعنت والإجرام الاحتلالي في التعامل مع قضية ابنتهم.وقالت والدة الأسيرة أنهار إنها تعيش الوجع والألم الشديد مجرد أن تتذكر بأن ابنتها سوف تلد بعيداً عنها دون أن يكون أي منا بجانبها وتابعت:" الصليب الأحمر رفع طلبا لنا لإدارة سجون الاحتلال ليكون أي من أفراد الأسرة إلى جانبها ولكن للأسف رفض الطلب".