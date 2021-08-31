"المبادرة الوطنية" تعلن رفضها لاجتماعات السلطة مع وزير جيش الاحتلال





وقالت: إن ذلك جاء في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزرائه رفضهم لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وإصرارهم على توسيع الاستيطان الإجرامي، ويمعنون في أعمال القتل والتنكيل ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك ما يرتكبونه من جرائم في بيتا والقدس وقطاع غزة.



وحذرت المبادرة الوطنية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من التجاوب مع محاولات الاحتلال فرض التنسيق الأمني، و أنشطة اقتصادية مجتزأة تحت عنوان "إجراءات بناء الثقة"، كبديل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال، وفي حين يواصل الاحتلال قرصنة أموال الشعب الفلسطيني التي يقتطعها بشكل غير شرعي من المقاصة، كما يواصل تدمير الاقتصاد الفلسطيني، عبر مصادرة الأراضي، والمياه ، والهيمنة على معظمها، وعلى المصادر الطبيعية، ويمنع حرية التنقل بين الأراضي الفلسطيني ، ويكرس منظومة الاحتلال، والاستيطان الاستعماري، و الابرتهايد العنصري ضد الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية معارضتها ورفضها لعقد اجتماعات من جانب السلطة الفلسطينية مع وزير جيش الاحتلال المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني ومع مسؤول الإدارة المدنية لديه.