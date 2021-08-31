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شؤون فلسطينية

طالت 18 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

طالت 18 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت 18 مواطناً بينهم زوجة أسير وفتى.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين، بينهم زوجة أسير.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا واعتقلت هيام الرجوب زوجة الأسير سليم يوسف الرجوب، واقتحمت مخيم العروب شمال المحافظة واعتقلت المواطنين، طارق زياد جوابرة، والشقيقين إيهاب ومحمد جمال سلامة الجندي، ومحمد طارق رياض جوابرة، واقتادتهم الى جهة غير معلومة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في عدة أحياء بمدينة الخليل، وعلى مداخل بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً من بلدة طمون جنوب المدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عاهد حمد بني عودة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، كما فتشت تلك القوات منزل الأسير المحرر جمال محمد بني عودة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى وثلاثة شبان من رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر شاهين (24 عاما)، عقب دهم منزل ذويه في حي المصايف بمدينة رام الله، وتحطيم محتوياته.

كما اعتقلت تلك القوات الفتى أحمد نوفل (17 عاما)، والشابين محمد سمحان (20 عاما)، وبشار نوفل (21 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدتي عناتا وأبو ديس شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي محمد إبراهيم من عناتا، ومحمد حلبية من أبو ديس، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وسلّمت رابعا بلاغا لمراجعة مخابراتها، وجميعهم من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أنس شاهر ديرية (٢٠ عاما)، من بلدة بيت فجار جنوبا، وعادل فوزي نواورة ( ٤٢ عاما)، من شارع الصف وسط بيت لحم، ورائد موسى شعيبات (٢٦ عاما)، من مدينة بيت ساحور شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال سلّمت الشاب حسن حسنين شوكة (٣٣ عاما)، بلاغا لمراجعة مخابراتها، وذلك بعد دهم منزل ذويه في شارع الصف، وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة دير استيا غرب سلفيت، واعتقلت ثلاثة مواطنين، واعتدت بالضرب على آخر.

وأفاد رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: وعد عماد الحوقي، ومحمود طايل أبو فارس، ومحمود جابر عبد الفتاح زيدان، واعتدت بالضرب على المواطن محمد طايل أبو فارس.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المعتقلين وفتشتها وعاثت فيه خرابا.

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