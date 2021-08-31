"الصحة" بغزة: ارتفاع إجمالي المُطعمين إلى نحو ربع مليون مواطن بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن أمس الاثنين، شهد تطعيم أكثر من 26000 مواطن جرعة أولى في المراكز الصحية بالفترتين الصباحية والمسائية ونقاط التطعيم التي اقامتها وزارة الصحة في الأماكن العامة، استمراراً لحملة التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) التي اطلقتها وزارة الصحة (تطعيمك-أمانك).وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بذلك يرتفع إجمالي المطعمين في قطاع غزة إلى نحو ربع مليون مواطن منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد (كوفيد-19).وأشادت وزارة الصحة بالحرص المقدر والاستجابة الرائعة من أبناء شعبنا، و"الشكر موصول للطواقم الطبية التي تعمل بمهنية عالية ولساعات متأخرة من أجل تطعيم وحماية المواطنين".