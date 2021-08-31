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شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو حاراً نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث ابقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي.

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 34-21 31-20 بيت لحم 31-20 34-21 31-20
رام الله والبيرة 30-19 33-20 30-19 طولكرم 32-22 34-24 32-22
نابلس 32-20 35-22 32-20 قلقيلية 32-22 34-24 32-22
جنين 34-22 37-23 34-22 سلفيت 31-20 34-21 31-20
طوباس 35-23 38-24 35-23 روابي 32-20 35-22 32-20
الخليل 30-19 33-20 30-19 غزه 31-23 33-25 31-23
أريحا 40-26 43-27 40-26 خانيونس 31-23 33-25 31-23
الأغوار الشمالية 38-24 41-25 38-24 رفح 32-22 34-24 32-23

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