دولي

"الرقم الأعلى منذ تفشي الوباء".. إسرائيل تسجل قرابة 11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

"الرقم الأعلى منذ تفشي الوباء".. إسرائيل تسجل قرابة 11 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن 
سجلت إسرائيل اليوم الثلاثاء، قرابة 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو الرقم الأعلى منذ تفشي الوباء، مع بدء العام الدراسي الجديد.
 
وبحسب الصحة الإسرائيلية، وفق "معاريف"، تم كسر الرقم القياسي لأعداد الإصابات بكورونا في اليوم الماضي، وتم تشخيص إصابة 10946 آخرين بالفيروس أمس، ومعدل الفحوص الإيجابية بلغ 7.65٪
 
وذكرت أن المستشفيات تستوعب حاليا 719 مريضاً حالتهم صعبة، من بينهم 172 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، بينما توفي 7043 من جراء تفشي وباء الطاعون.
 
وأعربت رئيسة خدمات الصحة العامة شارون الراي برايس، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المصابين وقالت: "نحن نبذل قصارى جهدنا للحد من هذا، أردنا تقليص الحشود بشكل أكبر لكن مجلس الوزراء يتخذ القرارات ". 
 
وأضافت: "نحن قلقون وكان هناك 526 حالة وفاة في أغسطس".

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