حسين الشيخ: خدمة "4G" قريباً في فلسطين





ويمكن لنظام 4G ترقية شبكات الاتصالات الحالية، ويوفر حلا شاملا وآمنا على بروتوكول الإنترنت حيث تقدم المرافق مثل الصوت والبيانات والوسائط المتعددة المتدفقة إلى المستخدمين على قاعدة "أي زمان ومكان"، وبمعدلات بيانات أعلى بكثير مقارنة بالأجيال السابقة، وفق ما نقل موقع (ويكيبيديا)



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن خدمة "4G" ستكون في فلسطين قريباً.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الخدمة "ستشكل نقلة نوعية بعالم الاتصال والتواصل وارتقاء في مستوى الخدمات".والجيل الرابع للشبكات الخلوية (بالإنجليزية: The 4th Generation of Cellular Networks اختصاراً 4G)‏ تشير إلى الجيل الرابع من أجيال الاتصالات اللاسلكية الخلوية وهي تطوير لمعايير 3G و2G.