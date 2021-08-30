الولايات المتحدة تعلن انسحاب آخر جنودها من أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنوقال مسؤولان أمريكيان: "إن الولايات المتحدة استكملت انسحاب آخر قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من دخول البلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001"، بحسب وكالة (رويترز).من جهته، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اكتمال عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة.وأشار إلى أن الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل".