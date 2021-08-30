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الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية

الجزائر: تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية
رام الله - دنيا الوطن
مددت الجزائر يوم الاثنين إجراءات الحجر الجزئي لمدة 15 يوما على مستوى 40 ولاية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، قرر جملة من التدابير المندرجة في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة  بجائحة كورونا منها تمديد الحجر الجزئي المنزلي لمدة 15 يوما،  ابتداء من الاثنين 30 أغسطس على مستوى 40 ولاية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يطبق من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي على الولايات الأربعين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة،  غرداية، عين تيموشنت، غليزان، وأولاد جلال.

كما أشار المصدر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الولايات الثمانية عشر الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي، مختار بني عباس، إن صالحي، إن قزام، تقرت،  جانت المغير، والمنيعة. 

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