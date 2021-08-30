السفير البحريني لدى إسرائيل يصل تل أبيب غدا لتولي مهامه

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأن السفير البحريني لدى تل أبيب خالد يوسف الجلاهمة سيصل غدا الثلاثاء إلى إسرائيل لتولي مهامه رسميا.وأشارت الهيئة إلى أن الجلاهمة سيصل قادما على متن رحلة جوية لطيران الخليج، تهبط في مطار بن غوريون، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت البحرين قد أعلنت نهاية مارس الماضي تعيين الجلاهمة سفيرا لدى تل أبيب.وفي 29 مايو الماضي أدى الجلاهمة اليمين القانونية، أمام الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.وفي 30 مارس أصدر ملك البحرين مرسوما بإنشاء بعثة دبلوماسية لبلاده في تل أبيب.والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة بين العامين 2009 و2013.وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.