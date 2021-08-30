بالأسماء: داخلية غزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء





















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء.وطالبت الهيئة في تصريح لها نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا)، غداً الثلاثاء، بدءاً من الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين، التواجد عند الساعة السابعة صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعر رفح؛ لتسهيل سفرهم.