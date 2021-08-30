قناة إسرائيلية تكشف عن ثلاثة مطالب جديدة للرئيس عباس خلال لقائه بغانتس

رام الله - دنيا الوطنكشف غال بيرغر، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، عن تفاصيل جديد حول اللقاء الذي جرى بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبيني غانتس، رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في مدينة رام الله.وأكد بيرغر، أن الرئيس عباس، طلب من غانتس، التحرك لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، ولكن الأخير أكد أن إسرائيل ستدرس الطلب.في السياق، أكد المراسل الإسرائيلي، أن الرئيس عباس، طلب كذلك من غانتس، منع قوات الجيش الإسرائيلي من دخول المدن الفلسطينية في منطقة (أ) والعمل ضد عنف المستوطنين بالضفة.وأشار بيرغر، إلى أن الوفد المرافق للرئيس عباس، قال أنه كان راضيا نسبياً عن اللقاء، وان هناك تقديراً كبيراً لبيني غانتس عن هذا اللقاء.وبحسب مراسل قناة (كان)، فإن مصادر فلسطينية مطلعة على اللقاء، قالوا: "اتفق أبو مازن وغانتس من حيث المبدأ على عقد اجتماع آخر بعد فترة لتقييم الوضع ومعرفة كيفية تقدم الأمور".