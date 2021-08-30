إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال "اللبن الشرقية" جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحامها قرية "اللبن الشرقية"، جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية بأكثر من 12 آلية عسكرية، وأغلقت كافة مداخلها وأقامت أربعة حواجز عسكرية داخلها، كما منعت لأكثر من ثلاث ساعات دخول المواطنين إلى القرية أو الخروج منها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.