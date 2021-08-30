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  • حالات اختناق بين المتظاهرين في منطقة ملكة شرقي غزة

شؤون فلسطينية

إصابات خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي غزة وخانيونس.. وكوخافي يهدد

إصابات خلال فعاليات الارباك الليلي شرقي غزة وخانيونس.. وكوخافي يهدد
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت مساء اليوم الاثنين، فعاليات الارباك الليلي، على أرض مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة، والتي نظمتها الغرفة المشتركة لوحدات الإرباك الليلي والبالونات الحارقة.

وأفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال اطلقت النار بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان المشاركين في فعاليات الارباك الليلي قرب السياج الفاصل بمنطقة ملكة شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن إصابات بين الاختناق بين المواطنين.

وأشارت الوكالات المحلية أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات وألقوا القنابل الصوتية تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الفاصل شرقي غزة وخانيونس.

في السياق، هدد أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "الأحداث والاضطرابات ستؤديان الى رد أو عملية عسكرية قاسية"، بحسب موقع (0404) الإسرائيلي.

وأضاف كوخافي: "إذا لم يستمر الهدوء في الجنوب، فسنقوم بلا تردد في إطلاق عملية أخرى"، لافتا إلى أنه في نهاية المعركة الأخيرة على قطاع غزة، بدأ الجيش الإسرائيلي بالتحضير لعملية أخرى.

وفي السياق، أشار رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، أن الجيش يواصل تحسين قدراته الهجومية ضد القطاع وخططه العملياتية.

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