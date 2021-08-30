بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشفاً جديداً للسفر ومواعيد إجراء فحص (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن كشف جديد للسفر عبر معبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ومواعيد إجراء فحص (كورونا).وأكدت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الاثنين، على موقع الوزارة الالكتروني، أن فحص (كورونا) سيكون غداً الثلاثاء للحافلتين الأولى والثانية، والأربعاء للحافلتين الثالثة والرابعة.وأشارت الهيئة إلى أن فحص (كورونا)، يوم الخميس، سيكون للحافلتين الخامسة والسادسة، على أن يكون الفحص يوم الاحد، للحافلتين السابعة والثامنة، ويوم الاثنين للتاسعة والعاشرة.وفي السياق، أكدت الهيئة، أنه سيتم نشر إعلانات السفر للكشف الجديد تبعا لطبيعة العمل على المعبر.